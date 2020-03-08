Американское издание VOX отметило Крым частью России

Киев, 8 марта. Американское издание Vox опубликовало карту распространения коронавируса COVID-19 в мире. Для наглядности журналисты показали карту и видеоролик о распространении заболевания, на которых Крым отмечен российской территорией.

Материалы были опубликованы в Twitter издания. В СМИ на карте продемонстрировали, что COVID-19 был зафиксирован и в России. Для этого всю территорию государства выделили желтым цветом, в том числе и Крым.

In 2002, a coronavirus emerged in a market in southern China. It eventually reached 29 countries and killed nearly 800 people.



18 years later, #Covid19 is in at least 71 countries and has already killed over 3,100 people. https://t.co/R6UB78cxVz pic.twitter.com/WpDNK8Uoro — Vox (@voxdotcom) March 7, 2020

На публикацию отреагировало посольство Украины в США. В украинской дипмиссии потребовали исправить карту и обозначить Крым украинской территорией. Дипломаты напомнили, что журналисты должны быть аккуратными.

«Журналистика требует аккуратности. Карта Vox требует исправления, поскольку Крым — это Украина», ― говорится в сообщении украинского посольства.

Однако издание Vox пока не ответило на требование украинских дипломатов. Карта в публикации осталась без изменений.

Ранее Apple внесла изменения в свой продукт «Погода» и исправила территориальную принадлежность Крыма, обозначив его российским. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что отражение в геопродукте теперь происходит в соответствии с законодательством РФ.

На Украине признание американской компанией Крыма российским вызвало бурю негодования. Украинское посольство в США пожаловалось в Госдеп и Apple из-за якобы «некорректного обозначения» региона.