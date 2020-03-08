Москва, 8 марта. Россия закрыла торговые представительства в странах Балтии из-за крайне русофобских заявлений их политического истеблишмента. Кроме того, действовавшие бизнес-проекты в этих странах не приносили должного дохода.

Россия продолжает оставаться для Прибалтики ключевым торговым партнером спустя 30 лет после распада СССР. Эстония, Латвия и Литва пытаются ориентироваться на Запад, продолжая избавляться от советского наследия, однако географическая близость оказывает решающее значение.

Для Москвы прибалтийское направление во внешнеторговом обороте не является основным, поэтому Россия может позволить себе безболезненно свернуть торговые отношения с недружественными государствами. Причем, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, данные меры имеют временный характер.

В Прибалтике распространено мнение, что Таллин, Вильнюс и Рига играют особую роль в отношениях Москвы и Брюсселя. Данный тезис выразился в так называемой «концепции моста». Судя по всему, в странах Балтии окончательно потеряли связь с реальностью, ведь российское руководство регулярно контактирует с представителями Евросоюза без какого-либо участия третьих сторон.

Пока в Эстонии, Латвии и Литве не готовы признавать необходимость нормальных отношений с Россией. Эксперты утверждают, что это может сказаться самым негативным образом на экономике прибалтийских государств. Таким образом, Прибалтика вредит сама себе, допуская антироссийскую риторику.