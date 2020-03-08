Барецкий и Добронравов рассказали, как отмечают день рождения 8 марта

Москва, 8 марта. В Международный женский день подарки и поздравления принимают не только женщины, но и мужчины, чей день рождения приходится на 8 марта. Шоумен и музыкант Стас Барецкий и актер Виктор Добронравов рассказали, как совмещают два праздника в их семьях.

В России 8 марта традиционно считается Женским днем и отмечается в стране уже более полувека. Все внимание в этот день приковано к представительницам прекрасного пола, но бывают и исключения. Музыкант Стас Барецкий говорит, что относится с юмором к тому, что отмечает свой день рождения 8 марта. Он считает эту дату очень символичной, потому что восьмерка ассоциируется у него со знаком бесконечности, передают «Народные новости».

«Что же касается женского праздника, то когда-то в детстве меня это немного коробило, а сейчас, наоборот, даже как-то смешно», — сказал Барецкий.

Барецкий дарит близким подругам цветы, но основные подарки он презентует своей матери.

А актер Виктор Добронравов считает Международный женский день хорошим и веселым праздником. Он заявил, что всегда уделяет внимание близким женщинам. По словам артиста, у них в семье нет определенных традиций, связанных с празднованием этого дня.

«Когда-то в ресторане, иногда дома или вообще где-нибудь в путешествии. Жизнь-то изменяется», — рассказал актер.

Добронравов добавил, что при возможности не стал бы менять дату своего рождения, потому что его и так все устраивает.