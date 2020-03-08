Сотрудники Гарварда боятся потерять карьеру из-за запрета на выезд в связи с коронавирусом

Гарвардский университет запретил своим сотрудникам все международные поездки, включая личные, из-за вспышки нового типа коронавируса. Руководство старейшего ВУЗа США ограничило мероприятия с участием 100 и более человек, организовало усиленную уборку в помещениях и ввело правила двухнедельной самоизоляции для приезжих в кампус, сообщается на сайте университета.

Источник из университета рассказал Федеральному агентству новостей, что вынужденные ограничения негативно отразятся на проведении международных исследований. Научные сотрудники беспокоятся, что не выполнят работу в срок.

«У многих есть дедлайны по исследованиям. Когда ты начинаешь преподавательскую работу, считают годы и продуктивность. Это будет удар по карьере для тех, кто не успеет их вовремя закончить», — отметил собеседник ФАН.

В некоторых университетах США работу преподавателей переводят в онлайн, среди них Вашингтонский университет. В Гарварде уже апробируют соответствующие программы, сообщает источник. По мнению преподавателей, личный контакт со студентами очень важен, поэтому дистанционное обучение осложнит учебный процесс.

«Не понимаю, чем поможет закрытие университетов. У нас же границы открыты», — недоумевает собеседник ФАН.

Накануне в Бостоне отправили на домашний карантин 175 участников бостонской конференции 26-27 февраля в отеле Marriott. Среди них офисные сотрудники и подрядчики биотехнологической компании Biogen, базирующейся в Кембридже. У восьми человек подтвердится новый тип коронавируса.

Как пишут американские СМИ, Стэнфордский университет приостановил занятия из-за коронавируса у преподавателя медицинского факультета, студентов переводят на онлайн-обучение. Стэнфордская лаборатория клинической вирусологии выпустила диагностический тест на вирус, вызывающий COVID-19. Как сообщается на сайте университета, «продиагностировано 160 человек, при этом, по данным экспертов, фактическое число случаев по всей стране намного больше. Сильнее всех на данный момент пострадали штаты Вашингтон и Северная Калифорния».

Ранее появилась информация о первом случае коронавируса в Вашингтоне, который предположительно был обнаружен у участника февральской конференции консервативных кругов Республиканской партии США в Мэриленде.

Daily Mail писала, что из-за коронавируса на двухнедельный карантин закрыли школу Thomas's Battersea, где учатся дети герцога и герцогини Кембриджских. По данным издания, британцев охватывает «хаос и замешательство»: из-за вспышек вируса в Европе в соединенном королевстве закрыты больше десятка школ и несколько крупных предприятий. Большинство спортивных мероприятий отменены.