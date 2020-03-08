Мать убитого в Петербурге подростка назвала свою версию случившегося

Санкт-Петербург, 8 марта. Мать подростка, которого убили в Колпинском районе Санкт-Петербурга, назвала случившуюся трагедию несчастным случаем.

Она подчеркнула, что в данном случае нет связи ни с алкоголем, ни с запрещенными препаратами. Также женщина отметила, что никакого конфликта между ее сыном и подростком, выстрелившим в него, не было. Об этом она рассказала в разговоре с корреспондентом телеканала «Звезда».

«В результате несчастного случая мой сын погиб», — сказала женщина.

Напомним, тело подростка с огнестрельным ранением обнаружено в муниципальном образовании Колпино. Труп нашли военнослужащие Росгвардии на лестничной площадке в здании, которое расположено на улице Ижорского Батальона. На теле обнаружили огнестрельное ранение в голову. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

В СМИ появились подробности трагедии. По данным СМИ, около 09.00 сын хозяев квартиры взял ружье отца и выстрелил в голову друга, в результате чего тот скончался на месте.