8 Марта сотни петербуржцев образовали гигантскую очередь в Эрмитаж. ФАН-ТВ

Петербуржцы и гости Северной столицы сегодня с утра образовали очередь в Зимний дворец — главный императорский дворец России, входящий в музейный комплекс Государственного Эрмитажа.

Посмотреть на уникальные произведения искусства собрались сотни людей, толпа растянулась за Дворцовую площадь и достигла арки Главного штаба.

В честь Международного женского дня вход в музей решили сделать бесплатным абсолютно для всех. В любой обычный день стоимость входного билета составлят 400 рублей для россиян и граждан Республики Беларусь. А вот дети, студенты, пенсионеры и некоторые другие льготные категории граждан могут попасть в музей бесплатно в любой день.

Люди в очереди весело проводят время: фотографируются (делают селфи и панорамные снимки), поздравляют женщин с 8 Марта.

Стоит отметить, что коллекция Государственного Эрмитажа насчитывает около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. А с 2013 года музей вошел в число двадцати самых посещаемых художественных музеев мира.