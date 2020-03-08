Эксперты назвали напитки, которые нужно хранить в холодильнике

Москва, 8 марта. Эксперт Испанского общества по безопасности и качеству пищевых продуктов (SESAL) Роза Мария Урдиалес рассказала, какие напитки опасно хранить не в холодильнике.

По словам Урдиалес, в постоянном хранении в холодильнике нуждаются не только молочные продукты, но также и их заменители ― протеиновые напитки на основе сои, миндаля, риса. Такие напитки содержат белок в большом количестве, обеспечивающий рост бактерий.

Кроме того, эксперт рекомендовала всегда хранить в холодильнике открытые соки. При этом срок хранения не должен превышать пять дней, а для свежевыжатых ― два дня. Также в холодильнике необходимо хранить богатые пробиотиками ферментированные напитки ― кефир и чайный гриб. Низкая температура замедляет брожение и накопление углекислого газа.

Урдиалес добавила, что открытые бутылки пива, вина или сидра в холодильник лучше не ставить. Содержащийся в них алкогольный компонент действует как консервант и защищает от микроорганизмов.

Ранее специалисты назвали семь продуктов, которые могут потерять свои полезные свойства и вызвать пищеварительные проблемы после хранения в холодильнике. В холодильнике не рекомендуется хранить бананы в холодильнике, так как низкая температура препятствует трансформации крахмала в глюкозу, что может вызвать повышенное газообразование и другие проблемы с кишечником.