Врач Гутник предупредил об опасности диагноза, угрожающего Тинькову

Москва, 8 марта. Заболевание, диагностированное у банкира Олега Тинькова, имеет свою специфику и требует срочного лечения. Об этом рассказал врач высшей категории, кандидат медицинских наук Вадим Гутник.

Ранее российский бизнесмен объявил о выявлении у него острой формы лейкемии. По словам Гутника, данное заболевание является крайне опасным. Врач порекомендовал Тинькову отложить все дела в сторону.

«В таких обстоятельствах нужно забыть обо всех судебных тяжбах и срочно ложиться в клинику, начинать химиотерапию под контролем грамотных онкологов», — отметил медик.

Специалист пожелал предпринимателю успешного лечения, подчеркнув, что «времени на раскачку просто нет».

«Неострого лейкоза нет в принципе — условно можно так назвать только ремиссию», — пояснил Гутник.

Врач подчеркнул, что Тинькову необходимо сконцентрироваться на прохождении необходимых процедур и строго соблюдать назначения врачей.

«А со всем остальным он как-то справится — на таком фоне все прочие проблемы меркнут и становятся второстепенными», — резюмировал медик.

Напомним, 6 марта Олег Тиньков опубликовал специальное обращение, в котором заявил о выявлении у него онкологического заболевания. По его словам, диагноз был поставлен еще в октябре, и он успел пройти несколько сеансов химиотерапии.

Ранее российский банкир был арестован в Лондоне по запросу властей США, подозревающих Тинькова в искажении налоговых данных. Позже предпринимателя отпустили под залог, но обязали трижды в неделю отмечаться в полиции.