Сирия, 8 марта. Мирный житель погиб в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Африн. Курдские боевики провели рейды в городе Хаваидж в Дейр-эз-Зоре. Боеприпасы турецкого производства были обнаружены в Серакибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выполняют задачи по зачистке местности в окрестностях Алеппо; обнаружили боеприпасы турецкого производства в городе Серакиб в Идлибе; приступили к спецоперации по поиску «спящих ячеек» ИГ1 в Ракке.

Курдские вооруженные группировки: освободили несколько ранее задержанных лиц в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре; подозреваются в минировании автомобиля в Африне в провинции Алеппо; провели рейды в населенном пункте Хаваидж юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Поступила информация о взрыве в городе Африн на северо-западе Алеппо. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), в результате детонации СВУ, установленного в автомобиле, на улице Ас-Сияса погиб один из местных жителей, еще два человека получили ранения. В минировании транспортного средства подозреваются курдские боевики, которые осуществляют подпольные вылазки в подконтрольных протурецким формированиям районах в рамках операции «Гнев оливок».

Тем временем в административном центре региона и его пригородах, полностью зачищенных от боевиков в середине февраля, продолжают работать инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА). По информации агентства новостей SANA News в 16.00 завершился еще один этап зачистки местности от СВУ и боеприпасов, оставленных террористами. Уже второй день подряд саперы были задействованы в районах Аз-Захра и Лерамун, а также в деревне Аль-Инзарат.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Al Nour передает, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) возобновили рейды на юго-востоке провинции. Обыски прошли в населенном пункте Хаваидж. Как утверждается, в результате были задержаны несколько человек, подозреваемых в сотрудничестве с террористами «Исламского государства»1.

В то же время в расположенном неподалеку городе Дибан несколько ранее арестованных лиц были отпущены. Отмечается, что амнистированные сирийцы оказались под стражей по обвинению в причастности к террористической деятельности. Предполагается, что за свое освобождение узникам пришлось заплатить выкуп. Напомним, ранее поступали данные о том, что курдские боевики намеренно проводят аресты невиновных гражданских лиц с целью вымогательства у их родственников денежных средств.

Провинция Идлиб

Появилась более подробная информация о характере находок, обнаруженных в ходе зачистки города Серакиб. Кроме обнаруженных ранее ракет TOW и баллонов с отравляющими веществами, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) наткнулись на большое количество артиллерийских орудий, бронетехники, пусковых установок, пулеметов и средств связи. Отмечается, что помимо ракет производства США здесь также присутствуют боеприпасы из Турции и стран Европы.

Между тем Twitter-канал (HalabTodayTV) сообщает о том, что в южных районах провинции были замечены турецкие беспилотники. О целях предпринятых ими вылетов пока ничего неизвестно. Напомним, в Идлибской зоне деэскалации в ночь с 5 на 6 марта вступил в силу режим прекращения огня, тем не менее далеко не все боевики готовы его придерживаться. Ранее о своем отказе соблюдать перемирие заявили группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Хурас ад-Дин».

Провинция Ракка

После вчерашнего нападения группы террористов «Исламского государства» в районе города Ресафа Сирийская арабская армия (САА) начала спецоперацию в южной части Ракки. Военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) сообщает о том, что правительственные подразделения обследуют территории у города Аль-Хурайбат на юго-востоке провинции на предмет выявления «спящих ячеек» террористической группировки. Напомним, накануне жертвами атаки джихадистов стали шестеро сирийских солдат. Предполагается, что боевики ИГ могли перейти в зону контроля сил САР со стороны оккупированных курдскими боевиками районов.

1 Организация запрещена на территории РФ.