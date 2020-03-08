Активисты объединения профсоюзов России СОЦПРОФ поздравили петербурженок с 8 Марта

Санкт-Петербург, 8 марта. В трех районах Петербурга — Кировском, Красносельском и Петродворцовом — прошла акция «Подари улыбку», приуроченная к Международному женскому дню, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Активисты объединения профсоюзов России СОЦПРОФ и помощники депутата Государственной думы Сергея Вострецова в самый нежный праздник подарили петербурженкам цветы взамен на их улыбки.

«Мы хотим сделать наш самый красивый в мире город еще прекраснее. А что может быть очаровательнее женской улыбки? — рассказал депутат Государственной думы Сергей Вострецов. — Самую первую в жизни улыбку нам дарит мама, а потом свет ее глаз ведет нас по жизни, указывает путь. Поэтому сегодня с друзьями и единомышленниками мы решили поздравить всех мам, бабушек, жен, сестер, дочек, любимых с самым светлым весенним праздником».