IOWA и байкеры дадут концерт для помещенных под карантин студентов в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 марта. Российские байкеры и музыкальный коллектив IOWA дадут концерт для студентов, помещенных под карантин в общежитии медицинского университета имени Мечникова в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что концертные мероприятия пройдут в рамках акции «Петербург своих не бросает!», посвященной также Международному женскому дню. В администрации Северной столицы заявили, что таким образом участники акции выражают свою поддержку тем, кто придерживается мер по нераспространению опасной инфекции.

«Группа IOWA, байкеры, а также студенты других вузов подготовили подарки и праздничное поздравление», — рассказали в Смольном.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей официальной странице в социальной сети призвал жителей и гостей города присоединиться к акции.

Напомним, что в данный момент под карантином в общежитии вуза находятся 780 человек из-за контакта с инфицированным коронавирусом студентом из Италии.