Путин поздравил россиянок с 8 марта — Международным женским днем. События дня. ФАН-ТВ

Путин поздравил россиянок с 8 марта Один из главных праздников весны сегодня отмечает прекрасная половина человечества. 8 марта — Международный женский день, а заодно хороший повод порадовать матерей, подруг и жен яркими подарками. Вот почему праздничный ажиотаж сейчас не только у женщин, но и у мужчин. Они спешат выразить слова любви и признательности своим дамам. И, конечно же, приятный бонус — пышные букеты цветов, косметика, бижутерия и другие символичные атрибуты. Ко всем россиянкам сегодня обратился президент страны Владимир Путин. Он поздравил их с 8 марта, а особую благодарность выразил всем, кто посвящает себя материнству: «От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья. Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин. И мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так – всегда, а не только 8 марта. Ещё раз поздравляю вас с праздником, поздравляю всех женщин России», — заключил президент.

В Италии вводят массовый карантин В Италии намечается массовый карантин из-за коронавируса. Премьер-министр Джузеппе Конте объявил особый режим в 15 регионах страны. «Под замок» попали в том числе провинции Новара, Пьяченца и автономная Ломбардия — именно на долю последней приходится наибольшее число заражений в Италии. Фактически речь идет об изоляции — территории закрыты на въезд и на выезд — исключения предусмотрены лишь для особых случаев. При этом по всей стране сейчас отменяются спортивные, культурные и прочие массовые мероприятия. Напомним, что в Италии коронавирус выявлен более чем у 5000 человек. Среди всех стран это третий показатель. На втором месте Южная Корея, а на первом, конечно же, Китай. Общее число пациентов по всему миру уже превысило 100 000. Первую сотню готов преодолеть и список стран, где эпидемия дала о себе знать. Сейчас их уже более 90.

Подросток задержан по делу об убийстве в Колпино Подросток, подозреваемый по делу об убийстве в Колпино, задержан. 14-летний юноша успел добраться до города Пушкин, где его и взяли оперативники. Эту информацию подтвердил источник ФАН в правоохранительных органах. Напомним, что задержанного подозревают в убийстве, которое случилось этой ночью в Колпино. Он, предположительно, застрелил своего друга — им тоже оказался 14-летний подросток. Тот скончался от ранения в голову — тело нашли недалеко от квартиры вероятного убийцы. Все детали этой истории пока не раскрыты, но известно, что у одного из детей накануне был день рождения. Праздник отмечался без взрослых, и ребята, вероятно, решили побаловаться с охотничьим ружьем, что обернулось трагедией. Так это или нет, уже скоро должен прояснить сам фигурант дела.