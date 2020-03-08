Жители сирийской деревни забросали камнями американские БТР

Дамаск, 8 марта. Колонну американских военных забросали камнями жители деревни Аль-Кузлия в сирийской провинции Хасака.

Аль-Кузлия расположена неподалеку от города Телль-Тамр. По данным местной радиостанции Sham FM, жители не дали семи бронемашинам военных США въехать на территорию деревни. Они забросали американцев камнями, вынудив отступить.

О передислокации военных США в Сирии ранее сообщил военный источник в Twitter (klamhor). По его данным, Штаты направили на свои военные базы в этой провинции конвои с техникой и материально-техническим обеспечением. Местные активисты считают, что Белый дом пытается усилить контроль над нефтяными месторождениями, где по-прежнему продолжает воровать сирийскую нефть.

То, что Соединенные Штаты нелегально эксплуатируют энергоресурсы Сирии, не имея на то согласия официального Дамаска, уже давно перестало быть секретом. 14 февраля Федеральное агентство новостей опубликовало маршрут американских нефтевозов.

В воровстве сирийской нефти Штатам помогают курдские боевики и террористы различных группировок. В сентябре 2017 года ФАН сообщал, как США и курды договорились с террористами о передаче крупного месторождения Табия, где располагался завод Conoco. Эту информацию подтвердил пленный боевик запрещенного в России «Исламского государства»1. По его словам, он отдал приказ не разрушать строения завода и ни в коем случае открывать огонь по курдам. Эти сведения подтвердил в своем фильме и ливанский журналист Фирас Шуфи.

1 Организация запрещена на территории РФ.