Погребинский рассказал о новой политике Зеленского после отставки правительства «соросят»

Киев, 8 марта. Президент Украины Владимир Зеленский перешел к новой фазе управления государством после частичной отставки правительства «соросят», заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

По словам эксперта, новая фаза президентства Зеленского подразумевает реализацию двух сценариев. С одной стороны, реализация новой политики Зеленского имеет исключительно тактическую подоплеку. После проведения чистки в правительстве и сближения с олигархами киевская власть будет пытаться доказать Западу, прежде всего США, свою приверженность курсу на евроинтеграцию и вступление в НАТО. При этом Киев не будет отказываться от антироссийской политики и откровенного хамства в адрес РФ, уверен Погребинский.

«Это должно сработать, и Украина получит ожидаемый транш МВФ, военную и прочую помощь от США», — добавил политолог.

С другой стороны, у Зеленского есть и стратегический сценарий. Киев рассматривает потенциальный выход из Минских соглашений и отказ от Донбасса с сохранением антироссийских санкций США и ЕС, пишет «Политпазл». Погребинский обратил внимание, что украинские власти ведут подготовку к проведению референдума, по итогам которого и будет принято соответствующее решение. «Правильная» формулировка позволит сделать так, чтобы украинцы проголосовали за выход из Минских соглашений, считает политолог.

Погребинский подытожил, что в ближайшее время Украина может объявить о закрытии в среднесрочной перспективе темы реинтеграции Донбасса и обвинить в этом Москву, несогласную с украинской трактовкой Минских соглашений.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, Минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных пять лет украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.