«Новая газета» набросилась на больного раком Тинькова из-за «доклада» Минфина США

Москва, 8 марта. Журналисты «Новой газеты» устроили травлю российского бизнесмена Олега Тинькова, заявившего о том, что он болен лейкемией.

О страшном диагнозе миллиардер сообщил 6 марта. Он уточнил, что борется с болезнью с конца октября прошлого года. Предприниматель назвал лейкемию своим главным врагом, борьбе с которым он планирует посвящать все свои силы. Несколькими днями ранее он внес огромный залог в 20 млн фунтов стерлингов в Вестминстерский суд в Лондоне, в котором будут проходить слушания по делу, которое инициировала против него налоговая служба США. Американское ведомство обвинило его в сокрытии более 1 млрд долларов дохода от собственности в Штатах, которая была продана в момент его выхода из гражданства. По условиям залога Тиньков также сдал свой российский паспорт, кипрскую ID Card и документ, подтверждающий вид на жительство в Италии.

7 марта издание Forbes сообщило, что Тиньков на фоне информации о лейкемии и налоговом разбирательстве потерял 400 млн долларов. Таким образом, его состояние сократилось до 2,1 млрд долларов.

Естественно, эти события привлекли внимание СМИ. Не стала исключением и одиозная «Новая газета». При этом издание избрало злорадный тон и стало травить Тинькова. И причины этого понятны: в 2018 году имя Тинькова попало в список российских чиновников и предпринимателей, особо приближенных к президенту РФ (так называемый «кремлевский доклад» Минфина США).

Обозреватель «Новой» Евгения Диллендорф припомнила Тинькову его автобиографию «Я такой, как все», в которой, по ее словам, бизнесмен хвалил американское общество, называл США «правильным местом для обучения бизнесу». Тут же она с сарказмом интересуется, как же так получилось, что Тиньков мог допустить ошибку в налоговых декларациях от продажи собственности в Штатах. По мнению Диллендорф, за это ужасное преступление против американских законов и бизнес-этики Тинькову придется ответить.

Интересно, что отношение к другим российским бизнесменам у «Новой газеты» было совсем другим. Несмотря на обвинения в мошенничестве, издание представляло их чуть ли не жертвами. Оно и понятно — ведь в упомянутый список американского Минфина они не входили.

В частности, «Новая газета» ратовала за ростовского бизнесмена Андрея Каковкина, скрывавшегося в Лондоне от обвинения в присвоении 10 млн рублей заемных средств. Большое сочувствие выражала и Валерию Израйлиту, совладельцу компании «Усть-Луга», в России он обвиняется в легализации средств, полученных преступным путем, пишет «Экономика сегодня».

Конечно, ни одного плохого слова «Новая газета» не позволяет себе и в адрес беглого судимого олигарха Михаила Ходорковского, от которого получает деньги и пишет заказные материалы о Сирии. Главным по этой части в издании выступает Денис Коротков. О связях «Новой газеты» с террористами запрещенного в РФ «Исламского государства»1 журналисты ФАН ранее публиковали большое расследование.

1 Организация запрещена на территории РФ.