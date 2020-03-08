Турецкий БПЛА взлетел с территории аэропорта «Митига»

Триполи, 8 марта. Пользователи Facеbook пишут о турецком беспилотнике, взлетевшем с территории авиабазы «Митига».

Аэропорт «Митига» уже давно используется боевиками ПНС Ливии как военный аэродром. Наряду с этим там все еще совершаются рейсы гражданскими воздушными судами — для боевиков ПНС это удобный способ «прикрыть» обстрелы.

Также неподалеку от аэропорта находится неофициальная ливийская тюрьма «Митига», широко известная бесчеловечными пытками тюремщиков и ненадлежащим отношением к заключенным. С мая 2019 года там незаконно удерживаются двое российских граждан — социологи Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Россияне были похищены боевиками группировки RADA, которой командует Абд аль-Рауф Карра — подопечный главы «МВД» ПНС Фатхи Башаги.

Вопреки всем заключенным договоренностям в Москве и Берлине Турция продолжает принимать участие в поддержке так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии путем прямых поставок оружия в Триполи, игнорируя, в том числе, и эмбарго ООН 2011 года. Кроме того, Анкара также поставляет сирийских боевиков из Идлиба на сторону триполитанского правительства для борьбы с Ливийской национальной армией (ЛНА), подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что бандформирования ПНС разместили тяжелую артиллерию в гражданском секторе, прикрываясь мирными жителями.