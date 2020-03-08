Чепа назвал две причины, почему следователи по делу MH17 хотели нарушить суверенитет РФ

Платформа для независимых журналистов Bonanza Media опубликовала документ, в котором содержатся неопровержимые доказательства преступных намерений Международной следственной группы по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине. В частности, в протоколе встречи представители прокуратур Нидерландов, Бельгии, а также самой Украины обсуждали между собой возможность нарушения суверенитета РФ путем «выхода на свидетелей, не информируя об этом российские власти». Эта новость возмутила заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепу. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что две маленькие европейские страны, очевидно, исполняли волю своего «Большого брата» — Соединенных Штатов.

«Намерения Бельгии и Нидерландов нарушить наш суверенитет вызваны двумя причинами. Первая: у Международной следственной группы не было четких доказательств причастности России к трагедии. Вторая: они не хотели допускать нашу страну к расследованию и потому не воспринимали наши доводы и доказательства, которые мы передали комиссии. Ну и, конечно, это все логичное продолжение русофобских настроений в части политической элиты Запада», — сказал собеседник ФАН.

Но особенно парламентария возмутила та часть опубликованного разговора, в которой европейские чиновники собираются «заманивать» свидетелей к себе и также проводить допрос подозреваемых в России, что без санкции властей РФ является банальным похищением людей.

«Это просто недопустимо, — заявил депутат. — Сегодня мы видим, что подобные нарушения прав человека в основном совершают США, которым абсолютно плевать на международные договоренности и которые беззаконно преследуют не только российских, но и вообще любых граждан, если считают, что им это выгодно. Однако теперь мы видим, что есть и другие страны, вроде Бельгии и Нидерландов, которые в этом плане пытаются следовать в фарватере Соединенных Штатов».

Чепа убежден, нежелание Запада привлекать Россию к расследованию крушения рейса МН17 вызвано отнюдь не недоверием к нашим следственным органам, а противостоянием, которые страны, входящие в орбиту влияния США, ведут против Российской Федерации.