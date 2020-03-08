Стефанович раскрыл секреты Пугачевой на съемочной площадке

Москва, 8 марта. Идеальных красавцев и красавиц делали из певцов и артистов в прошлом веке с помощью тотальной ретуши и фотошопа. Об этом рассказал советский режиссер Александр Стефанович, который является бывшим мужем звезды отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

По его словам, раньше была даже специальная профессия, которая называлась ретушер. Приходилось кардинально менять внешность звезды, чтобы на фотографии она выглядела идеально. Для этого, как заметил Стефанович, использовали цветные карандаши и уголь: подкрашивались глаза, щеки, убирались морщины. Об этом пишет Kp.ru.

Однако процедуре «омоложения» подвергались не только фотографии, но и кадры кинофильмов. Так, актрису Любовь Орлову снимали через натянутый на камеру чулок, с помощью которого удалось добиться эффекта разглаженной кожи. Также, по словам режиссера, часто во время съемок использовали разноцветные стекла. Они помогали увеличить глаза или сделать лицо более худым. Такую технологию использовали во время съемок фильма «Душа», в котором приняла участие София Ротару.

Интересно, что аналогичным способом работали и с Аллой Пугачевой. Режиссер Александр Орлов, к примеру, попросил ее на съемках фильма «Женщина, которая поет» надеть на зубы пластмассовую капу или накладные зубы, чтобы скрыть щербинку. Примадонна начала шепелявить из-за этого, когда играла свою роль, но дефект речи скрыли во время озвучки ленты.

Как отмечает «Газета.ru», ранее Алла Пугачева рассказала о сделанных пластических операциях. По ее словам, ей запрещен общий наркоз, поэтому она делала незначительные подтяжки.

Напомним, ранее в Сети появилось интимное фото Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Снимок бурно обсуждают в социальных сетях. Многие интернет-пользователи не признали в женщине на снимке Примадонну. На фанатской странице 70-летней звезды в Instagram появился архивное фото, на котором запечатлены в объятиях Пугачева и Киркоров. Внимание пользователей привлек жест короля сцены — он обнял бывшую супругу, одной рукой дотронувшись до груди певицы.