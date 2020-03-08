Зеленский намерен «бороться» за украинцев, у которых есть родные в России

Киев, 8 марта. Президент Украины Владимир Зеленский собирается бороться за украинцев, у которых есть родственники и друзья в России. Такими планами он поделился в интервью британской газете The Guardian.

По мнению Зеленского, жителей Украины, у которых есть родственные, дружеские и профессиональные связи с РФ, «очень легко может «качать» любая информационная война». В зону «риска», по его словам, попадают украинцы, которые проживают в областях, приграничных с РФ.

«За них нужно бороться. Им нужно дать уверенность в том, что Европейский союз ожидает Украину. Даже не так — Европейский союз хочет видеть Украину — крупнейшую по территории страну в Европе», — подчеркнул он.

Отметим, что после госпереворота на Украине в 2014 году уровень миграция населения этой страны достигла катастрофических масштабов. Виной тому стало отсутствие работы и денег. Люди не верили, что смогут обеспечить свое будущее.

В феврале Нацбанк Украины обнародовал статистику, согласно которой очень много граждан дефицитных рабочих специальностей уезжают работать за границу. Таким образом, кажется логичным, что Зеленскому стоило бороться не только за украинцев с родственниками и друзьями в России.

Результаты опросов предприятий показали, что треть организаций испытывали недостаток рабочей силы среди крупнейших факторов, и это очень сильно ограничивало их способность увеличивать производство.

«Это наибольшее значение за последние годы», — подчеркнули в НБУ.

Особенно остро ситуация обстоит в перерабатывающей промышленности и строительстве. При этом виновником этой ситуации в Нацбанке считают Россию. Помимо «страны-агрессора» в упадническом состоянии украинской промышленности НБУ винит Чехию и Польшу.

К слову, нехватка кадров остро ощущается и в правительстве. Свидетельство этому — лихорадочные попытки Зеленского найти министров в новое правительство. По мнению украинского политолога Юрия Романенко, решения нового президента Украины в конце концов обернутся коллапсом.

Эксперт объяснил, что профессионалы не хотят идти на государственную службу «на смешные зарплаты, из-за которых вся жизнь оказывается под микроскопом». Время для реформ, по его мнению, Зеленский упустил, потому что неправильно расставил приоритеты.

В итоге он, как и его предшественник Петр Порошенко, занимается тем, что начинает рассказывать украинцам сказки о безоблачном будущем Украины в Евросоюзе. Но не стоит забывать, что украинцы за пять лет президентского срока Порошенко от этих разговоров порядком устали.