Заболевших коронавирусом на борту Diamond Princess россиян выписали из больницы в Казани

Казань, 8 марта. Троих россиян, заразившихся на лайнере Diamond Princess коронавирусом, выписали из больницы в Казане после выздоровления. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Отмечается, что с судна Diamond Princess, помещенного на карантин в порту у берегов Японии, эвакуировано восемь граждан России. Наличие коронавируса обнаружили лишь у троих из них.

Данные случаи заболевания коронавирусом находятся на контроле Японии, так как заражение произошло непосредственно на ее территории. Напомним, что на сегодняшний день в России официально зарегистрировано всего 14 случаев заболевания коронавирусом.