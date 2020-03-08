Коронавирус внес коррективы в рабочий график МИД России

Москва, 8 марта. Рабочий график МИД России изменился из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она отметила, что в расписание дипломатических встреч и контактов внесены коррективы. Внешнеполитическое ведомство анализирует карту международных событий, чтобы стабилизировать рабочий график.

По словам дипломата, распространение коронавируса оказало влияние на деятельность российских диппредставительств в нескольких странах.

«Посольства принимают меры, проводят работу с коллективом, анализируют рекомендации местной стороны и, соответственно, выстраивают и деятельность посольства», — рассказала Захарова.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря прошлого года. Первые случаи заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань, а первых заболевших объединяло отношение к местному рынку морепродуктов.

Власти Китая ввели режим карантина на территории провинции Хубэй, где располагается эпицентр эпидемии, однако вирус распространился за пределы КНР. Наиболее тяжелая ситуация, помимо Китая, наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии.

Ранее сообщалось, что россиян, заболевших коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess, выписали после выздоровления. Пациенты покинули больницу в Казани и направились домой, передавало Федеральное агентство новостей.