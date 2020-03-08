Звезда «Сватов» заинтриговала поклонников новым фото

Москва, 8 марта. Звезда комедийного сериала «Сваты» Анна Кошмал заинтриговала своих поклонников новым фото. Снимок актриса выложила на своей странице в Instagram.

На кадрах девушка изображена сидящей на высоком барном стуле. В руках знаменитость держит туфлю, снятую с правой ноги.

Подписчики актрисы обратили внимание на, казалось бы, не особо примечательный снимок. Фотография показалась поклонникам наиболее сексуальной.

«Анна, ты великолепна!», «Запредельная женственность и сексуальность!», «Все так сдержанно и так сексуально! Люблю тебя!», «Классный ракурс!» — написали в комментариях пользователи социальной сети.

Кроме того, фанаты поинтересовались дальнейшей судьбой телесериала «Сваты», а именно будет ли у кинопроекта продолжение. Однако актриса никак не отреагировала на вопросы.

Отснятый седьмой сезон сериала может стать последним. Это не исключил режиссер киноленты Андрей Яковлев. По его словам, на данный момент все усилия съемочной команды направлены на доработку новых эпизодов, окончательного решения о продолжении проекта пока не принято.

Ранее звезда «Сватов» Николай Добрынин напугал поклонников своим внешний видом. В соцсетях были опубликованы кадры со спектакля «Близкие люди», на котором актер выглядит сильно исхудавшим. Подписчики предположили, что худоба могла быть вызвана усталостью или болезнью, передавало Федеральное агентство новостей.