Австралийки устроили драку за туалетную бумагу из-за коронавируса

Канберра, 8 марта. Три женщины устроили драку в супермаркете в австралийском городе Чуллора. Австралийки сражались за туалетную бумагу, которая оказалась в дефиците из-за коронавируса.

В Сети появилось видео из супермаркета, на котором три женщины не могут поделить туалетную бумагу и устраивают драку. Запись посмотрели более 4 млн человек.

На кадрах видно, что причиной драки стало то, что две женщины взяли туалетную бумагу про запас и наполнили тележки дефицитным товаром. Третья участница спора сочла несправедливой такую запасливость покупательниц и попыталась отобрать у них одну упаковку.

Между женщинами завязалась шумная драка с визгами. Администрации магазина пришлось вызвать полицию.

О первых случаях заболевания COVID-19 в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря 2019 года. Позже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об эпидемии с многочисленными очагами и объявила о чрезвычайной ситуации международного масштаба.

Согласно данным ВОЗ, за пределами Китая количество заболевших превысило 21 тысяч человек, более 400 человек умерли. В материковом Китае число погибших увеличилось до 3097, всего заразившихся в стране 80 695 человек. Случаи заболевания также отмечены во многих странах мира, включая Россию.