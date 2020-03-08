Кудрявцева восхитила подписчиков редким фото с матерью

Москва, 8 марта. Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева поделилась редкой фотографией со своей мамой. Снимок звезда опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.

48-летняя ведущая программы «Секрет на миллион» предстала на фото вместе с мамой Александрой. Женщина ведет активный образ жизни и решила устроить вместе с дочерью небольшие каникулы в Дубае. Кудрявцева предложила маме сходить на водно-акробатическое шоу под названием La Perle by Dragone.

Подписчики восхитились снимком, заметив, что женщины выглядят потрясающе.

«Лера, ты прекрасна, восхитительна, умница, красавица. Дай бог здоровья и дальнейшего процветания», — написала gostilovairina.

«Люблю, когда известные люди из шоу-бизнеса, не стесняются своих мам и с ними проводят время. Спасибо, Лерочка, в очередной раз люблю тебя больше. А мамочка молодая и красивая», — отметила galynanabokova.

«Поздравляю вас и ваших девочек с 8 мартом, счастья и здоровья, любви и удачи во всем. Вы умничка», — поздравила agranat.sawa.

«Лерочка, дорогая ты самая прекрасная в жизни и на экране!!! Все цветы и поздравления тебе ко дню 8 Марта!!!» — восхищенно написала nadezhdaglushko07.

«А мы все удивляемся, почему так Лера хорошо выглядит — так есть в кого. Лера, вы с мамой шикарные, с праздником Вас и всего лучшего», — резюмировала общение настроения фолловеров natalia.naumova77.