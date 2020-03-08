Малышева пытается женить отучившегося в США сына

Москва, 8 марта. Телеведущая Елена Малышева рассказала о жизни своих детей, отучившихся в США. Подробностями она поделилась в эфире программы «Честное слово».

По словам знаменитости, старший сын Юрий какое-то время работал креативным продюсером программы «Жить здорово!», которую ведет Малышева, но затем покинул Россию.

«Он закончил резидентуру и стал лучшим шефом-резидентом одного из крупнейших госпиталей Нью-Йорка. Поступил и продолжает учиться — будет кардиологом и кардиохирургом», — отметила телеведущая.

Младший сын Василий стал юристом, окончив российский вуз, а затем адвокатскую школу в США.

«Поэтому у меня вот такие шикарные мальчишки», — резюмировала Малышева.

При этом сама Малышева уже дважды стала бабушкой, детьми обзавелся старший сын Юрий. Василий же пока остается без семьи и потомства.

«Когда я даю интервью, я говорю: «Девочки, младший не женат! Он все время говорит: «Мама, хватит, мне потом в Инстаграм приходят предложения!», — пошутила ведущая.

Малышева также добавила, что, в отличие от детей, покидать Россию не собирается и больше всего любит, когда родственники собираются у нее в гостях.

Ранее Малышева сообщила о страшных днях невестки в роддоме. По ее словам, девушка на операционном столе узнала о смерти матери от онкологического заболевания, передавало Федеральное агентство новостей.