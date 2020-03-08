Аэропорт в украинском Днепре остановил работу из-за найденных авиабомб времен войны

Киева, 8 марта. В украинском городе Днепр приостановил работу аэропорт «Днепропетровск» из-за боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденных на территории воздушной гавани. Об этом сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

На месте происшествия работают специалисты пиротехнической службы. Вокруг места обнаружения боеприпасов выставлено оцепление. Отмечается, что из-за возникшей чрезвычайной ситуации отменены несколько авиарейсов в Киев, Шарм-Эль-Шейх и Вену. Ближайший самолет должен покинуть аэропорт в 22.25 по московскому времени и направиться в Тель-Авив. Также отменены прибывающие рейсы.

Напомним, что две авиабомбы времен Великой Отечественной войны были обнаружены на территории международного аэропорта спасателями во время проведения земельных работ. Находка была обнаружена вечером 7 марта, однако боеприпасы не изъяли в связи с возможным нахождением в земле других взрывоопасных предметов.