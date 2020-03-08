Медики назвали шесть скрытых признаков рака поджелудочной железы

Москва, 8 марта. Опухоль поджелудочной железы развивается без очевидных признаков, из-за чего может быть выявлена слишком поздно. Медики назвали шесть скрытых признаков развития онкологии.

Обнаружение рака поджелудочной железы на ранней стадии увеличивает шанс успешной борьбы с заболеванием до 85%. Вероятность успешного лечения на поздних стадиях составляет всего 3%. Медики рекомендует следить за изменениями в теле, чтобы вовремя выявить заболевание. Специалисты назвали шесть признаков рака поджелудочной железы.

Первым признаком развития рака является появление желтухи. Опухоль препятствует высвобождению желчи, что приводит к желтизне кожи и глаз. Еще одним признаком рака является темная моча. Распознать укоренившуюся опухоль можно по урине оранжевого и коричневатого цвета.

Также распознать заболевание можно по стеаторее ― избытку жира в кале. Четвертым признаком является пигментированный стул.

Кроме того, признаки рака поджелудочной железы могут проявляться и в виде обострения кожных проблем. Также 80% людей с раком поджелудочной железы сообщают о тупой боли в верхней части живота.

Ранее ученые выяснили, что потеря близкого человека повышает риск смерти от рака кожи. Ученые добавили, что «клинические данные ограничены», поэтому необходимо провести дополнительные работы. Представленная учеными статистика свидетельствует о том, что пациенты с онкологией на 17% чаще умирали от заболевания, когда теряли спутника жизни.