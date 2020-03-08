Ярослав Нилов — о феминизме, законах для женщин и гендерном равенстве в Госдуме и России

В России нет специального, «женского» законодательства, но некоторых законов особенно добиваются и ждут именно женщины. В честь праздника 8 Марта председатель думского комитета по труду и социальной политике депутат Ярослав Нилов дал интервью Федеральному агентству новостей об изменениях в российском законодательстве, которые коснутся женщин, феминизме в России и о том, как меняются тексты законов в руках женщин-депутатов.

— Ярослав Евгеньевич, расскажите, какие из обсуждаемых в Госдуме законов могли бы ощутимо изменить жизнь российских женщин?

— Думаю, стоит упомянуть проект нового закона о лицах, занимающихся домашним хозяйством, — он разработан по поручению фракции ЛДПР. Это идея новой меры социальной поддержки категории лиц трудоспособного возраста, не стоящих на бирже труда, не получающих пособий по безработице, но с семьей и в трудной ситуации. Им предлагается выплачивать сумму в размере минимального размера оплаты труда. Проект подготовлен и направлен в правительство для получения заключения, и к концу марта мы ожидаем получить отзыв, чтобы можно было внести законопроект в Госдуму. Понятно, что домашним хозяйством в России в большинстве семей занимаются женщины. Хотя здесь мы соблюдаем юридическую чистоту и принцип гендерного равенства, поэтому на такую же выплату могут рассчитывать мужчины-домохозяины.

Также с 1 января 2020 года была разморожена норма закона, которая позволила увеличивать фиксированную выплату неработающим пенсионерам по старости и инвалидности, проживающим в сельской местности и имеющим 30 лет сельского стажа. Мы столкнулись с огромным потоком жалоб от людей, которые попадают в такую категорию и ожидали повышенную выплату от государства, но не получили ее. Дело в том, что в ходе административно-территориальных реформ их сельская местность стала городским округом. Таких примеров по стране огромное количество. И среди людей, которым требуется повышенная выплата, конечно, больше женщин.

— Кто чаще обращается в приемные депутатов — мужчины или женщины?

— Женщины более активны в отстаивании своих прав, в обращениях с обратной связью. От них поступает много обращений по пенсионным вопросам, по вопросам законности определения сумм пенсий. Так что если делать срез по обращениям и обратной связи, то более настойчивы женщины.

— Еще одно изменение, которое напрямую касается женщин, — это увеличение выплат материнского капитала, которое предложил президент. Как вы относитесь к дискуссиям вокруг мнения о том, что теперь «будут рожать из-за маткапитала»?

— Знаете, мы сейчас находимся в демографической яме. У нас есть регионы с отрицательным приростом населения. И несмотря на другие регионы с положительным приростом, мы все равно проваливаемся в эту яму. Поэтому если начнем больше рожать, то надо говорить «спасибо» тем женщинам, кто решится на это. Я уверен, что начнут рожать не из-за маткапитала. Это просто мера поддержки, причем это целевые деньги — их можно тратить спустя три года после появления малыша. Есть и еще дополнительные меры поддержки для семей с детьми: субсидированный кредит, субсидия в 500 000 для приобретения жилья.

— А как по-вашему, почему женщина принимает решение рожать или не рожать?

— Зависит от многих параметров. Главный — это уверенность в завтрашнем дне, решенные социально-бытовые вопросы и материальная составляющая. Если женщина в браке, есть жилье, муж работает, то она понимает: уйдя в отпуск по уходу за ребенком, сможет получать ежемесячное пособие, которое в совокупности с зарплатой мужа даст возможность выращивать ребенка. Но бывает, что не решен квартирный вопрос, на данный момент важна карьера. У каждого свои приоритеты. Они зависят даже от местности: нельзя сравнивать Москву, Петербург и Смоленск или Кавказ. Везде свои традиции, но вопрос обеспеченности жильем важен для всех.

— Российские женщины одинаково защищены и поддержаны во всех наших регионах?

— У нас есть федеральные нормы, которые обеспечивают социальную защиту и подтверждают то, что Россия — социальное государство. Но в каждом регионе есть свои меры поддержки. Например, в Москве при рождении малыша выдается «коробка Собянина» с вещами, которые нужны ребенку в первые месяцы жизни. Столица делает бесплатные прививки вне основного списка, распространенного по всей России. Например, вакцина от ротавируса в Москве субсидируется, потому что там посчитали: дешевле заплатить за прививку, чем потом лечить сам вирус. В Москве многодетным семьям предоставляются бесплатный проезд, парковка. Общие нормы обеспечивают законодательное равноправие вне зависимости от территории, но есть региональные решения.

— Как думаете, насколько быстро к нам дойдут тренды западного феминизма?

— У нас крайне консервативная страна, да и феминизм — это часто преувеличенная, вымышленная история. Перед поездкой в США мне рассказывали, что там чуть ли не дверь нельзя женщине открывать — она обидится. Но, оказывается, можно. И проявлять внимание, и быть вежливым, и тогда в ответ звучат слова благодарности, нет никакого недопонимания. Да, есть частные истории борьбы за права, иногда они коммерциализированы. Хотя, конечно, есть вещи, которые надо искоренять, не допускать: дискриминацию, проявление агрессии, насилия в отношении женщины. Пользоваться тем, что она по природе слабее, нельзя. Совершенно точно должно быть равноправие в заработной плате: работа должна оплачиваться одинаково, вне зависимости от того, кто ее выполняет. С точки зрения российского законодательства мужчина и женщина равноправны, хотя мы считаем, что, исходя из общего качества жизни в стране, женщина требует больше внимания и поддержки.

— Раз уж вы заговорили о недопустимости насилия: в России женщины ждут оформления закона о домашнем насилии. Что скажете об этой проблеме?

— Конечно, я знаю об этой дискуссии. Вопрос ставят правильно, но есть разные стороны обсуждения. Одна сторона говорит о том, что насилие в отношении женщин недопустимо. Я с этим согласен и считаю, что если бы правоохранительные органы работали нормально, то этот вопрос так бы не стоял. Но в законе предложены серьезные меры наказания: запрет пользования имуществом, например. Я понимаю, что это позиция людей, которые «доведены до ручки» существующей проблематикой и нежеланием решать их беды и реагировать на их боль. Одновременно могу согласиться с той критикой, что эта строка спровоцирует злоупотребления и люди будут даже бояться создавать семьи. Но я аплодирую тем общественным организациям, которые занимаются защитой прав женщин. Не надо молчать, надо, чтобы каждый случай получал общественную огласку. Чем больше будем говорить, привлекать внимание, тем больше это явление будет изгоняться из нашего общества.

— Ярослав Евгеньевич, как работается с женщинами-законодателями?

— В нашем комитете 50 на 50 женщин и мужчин, и я отмечаю, как многие законы социального характера приобретают «человеческое» лицо, когда проходят через анализ или руки депутатов-женщин. Они все пропускают через сердце, анализируют тексты через призму опыта матери, дочери, жены, работника социального учреждения. Более внимательно, скрупулезно, душевно относятся к обсуждению пунктов законов. С другой стороны, работа депутатов достаточно сложная. У нас постоянные поездки, встречи, командировки… Наша профессия требует затраты энергии и эмоций. Приходят люди со своими проблемами, которые хотят у тебя найти поддержку и защиту, а ситуация запущена так, что помочь уже маловероятно. Эмоционально бывает очень сложно…

— Мы уже поговорили о гендерном равенстве в законах России, но все же: как планируете облегчить женскую долю?

— Ожидается корректировка законодательства в вопросах оплаты труда педагогических и медицинских работников. Это новая отраслевая система, новая структура заработной платы. В обеих этих профессиях явно больше женщин, поэтому это изменение коснется их в позитивном плане.

А вообще, наших женщин надо беречь. В советское время вместо маленьких дамских сумочек они должны были ходить с огромными торбами на случай, если бы появился дефицитный товар: набрать впрок и надолго. На женских плечах всегда были семья и работа, домашний быт и необходимость поставить ребенка на ноги, нервы мужа и прочие проблемы, да еще и поток негативной информации, который ранит тонкую женскую душу. Поэтому пожелаю им позитивно смотреть в будущее. Пусть тепло будет в каждой семье, сердце, пусть окружают только добрые порядочные люди. У кого есть дети — пусть растут и радуют. У кого пока нет — пусть в запланированный срок это случится. И побольше улыбок.