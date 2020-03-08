Морозов объяснил инфовойной попытки Запада остановить «Северный поток — 2»

Глава Общества защиты окружающей среды Саша Мюллер-Креннер из Германии озабочен экологичностью российского газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, его безопасность требует дополнительной проверки, поскольку при добыче «голубого топлива» в России якобы происходят невероятные выбросы метана в окружающую среду. Эти слова возмутили члена комитета по международным делам Совета Федерации Олега Морозова. В интервью Федеральному агентству новостей он объяснил, чем объясняется желание Запада остановить строительство газопровода, а также отметил, что нагнетание паники через недоверие к нашему национальному продукту — газу — является элементом информационной войны против Российской Федерации.

«Во-первых, было бы очень интересно узнать, кто финансирует это Общество защиты окружающей среды, — заметил собеседник ФАН. — Особенно на момент ее порыва сообщить всему миру, как добывается газ в России и как это вредит нашей природе. Немцы пускай занимаются своей экологией, если у них в этом месте есть проблемы, а своими мы займемся сами. Второе: проект был согласован международным консорциумом, в который также входит и Германия, правительство которой вполне могло бы задать вопрос своим специалистам, если бы его что-то не устраивало».

В качестве третьего довода, разбивающего обвинения господина Саши Мюллер-Креннера сенатор привел огромный опыт и признанный международный авторитет «Газпрома», подтвержденный в многочисленных международных проектах.

«Все эти экологические экспертизы — давно пройденный этап, — сообщил парламентарий. — Все многократно проверено и перепроверено. Мне самому неоднократно доводилось бывать на наших морских платформах по добыче углеводородов, и скажу прямо: во многих больницах намного грязнее, чем на этих объектах! Там идеальная чистота! Даже окурка рядом не найти!».

Таким образом, делает вывод Морозов, единственная причина, по которой немецкие «экологи» начинают мутить воду вокруг нашего газа – это крайне неудачная попытка причинить репутационный ущерб нашей стране через ее национальное достояние.

«Это все информационная война, — считает собеседник ФАН. — Целью которой является недопущение российского «голубого топлива» на европейский рынок. Абсолютно проамериканская работа — и проплачена она, разумеется, из-за океана, где очень хотят втюхивать Европе свой собственный сланцевый газ, добыча которого, кстати, как раз и наносит огромный ущерб окружающей среде! Она таким образом влияет на экологию, что мама не горюй: там целые пласты земли проседают на метры — и это общеизвестно!».

Сенатор посоветовал Саше Мюллер-Креннеру обратить свое внимание как раз на эту проблему.

«Возможно, тогда у них будет реальная работа», — уверен парламентарий.

Впрочем, ситуация, аналогичная той, что сложилась вокруг газа, может повториться и в отношении других сырьевых богатств нашей страны — нефти. У Морозова нет в этом никаких сомнений.