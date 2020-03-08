Адесанья победил Ромеро и защитил титул чемпиона UFC

Лас-Вегас, 8 марта. Боец смешанных единоборств Исраэль Адесанья отстоял титул чемпиона в бою против Йоэля Ромеро на турнире UFC 248 в Неваде.

Встреча бойцов средней весовой категории проходила в невысоком темпе. Спортсмены не торопились размениваться ударами, а Адесанья старался держать соперника на дистанции, изредка нанося противнику лоу-кики и хай-кики. 42-летнему Йоэлю Ромеро никак не удавалось занять удобную позицию для успешной атаки.

Поединок продолжался пять раундов. По их итогам судьи единогласно присвоили победу Адесанье, сохранившего таким образом титул чемпиона в среднем весе.

Исраэль Адесанья — профессиональный кикбоксер, но в ММА его карьера сложилась более удачно. На его счету 18 побед и ни одного поражения.