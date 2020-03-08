В России вступил в силу новый формат «двойных» полисов ОСАГО

Москва, 8 марта. В России вступил в силу новый формат «двойного» полиса ОСАГО. Теперь водители смогут вносить информацию о договоре КАСКО на обратную сторону полиса ОСАГО.

Таким образом, им не нужно будет заключать договор добровольного автострахования в виде отдельного документа. Полис нового формата доступен и в бумажном, и в электронном виде.

Отметим, что документ должен соответствовать ряду требований. Во-первых, включать в себя риски утраты (гибели) или повреждения транспортного средства; предусматривать франшизу, которая должна быть не больше 20% от страховой суммы.

Сроки действия договоров обязательного и добровольного страхования должны совпадать. То есть, если у вас заканчивается срок действия ОСАГО, то истекает и КАСКО.

Как уточняет РИА Новости, водитель имеет право заключать только обязательную «автогражданку», отказываясь от добровольной страховки.

Напомним, 1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, снимающий запрет на перестрахование рисков по ОСАГО. Этот же документ уравнял в правах бумажные и электронные полисы ОСАГО. До этого ОСАГО было единственным видом имущественного страхования, риски по которому не передавались в перестрахование, пишет «Газета.ру».