Доктор Мясников назвал четыре особенности китайского коронавируса

Москва, 8 марта. Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал четыре главные особенности коронавируса COVID-19, вспышка которого произошла в Китае и распространилась на ряд других стран.

В своем Telegram-канале Мясников отметил, что коронавирус вовсе не новый, а самый что ни на есть «старый». Это обычный человеческий коронавирус, которым переболел почти каждый, подчеркнул врач. Треть всех ОРЗ вызывается коронавирусом, у людей их несколько разновидностей, объяснил специалист.

Мясников назвал четыре особенности COVID-19. Во-первых, отличительной чертой является то, что носители вируса могут не чувствовать никаких симптомов болезни, особенно дети. Во-вторых, COVID-19 особенно опасен для пожилых людей и людей со слабым иммунитетом, рассказал врач.

«У пожилых и ослабленных людей «обычный» коронавирус может вызывать вирусные пневмонии со смертностью – внимание! – 8 %», ― отметил Мясников.

Третьей особенностью коронавируса является сезонный характер инфекции. Кроме того, врач сравнил COVID-19 и эпидемию SARS в 2002 году.

«Новый COVID-19 так же, как и в случае с SARS, генетически на 75% совпадает с обычным коронавирусом. Всегда ли сегодня тесты показывают именно COVID-19? В прошлую эпидемию с этим были проблемы», ― добавил специалист.

О первых случаях заболевания COVID-19 в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря 2019 года. Позже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об эпидемии с многочисленными очагами и объявила о чрезвычайной ситуации международного масштаба.

Согласно данным ВОЗ, за пределами Китая количество заболевших превысило 21 тысяч человек, более 400 человек умерли. В материковом Китае число погибших увеличилось до 3097, всего заразившихся в стране 80 695 человек, сообщают «Известия». Случаи заболевания также отмечены во многих странах мира, включая Россию.