ПНС Ливии потеряло 142 сирийских террориста в результате своих провокаций против ЛНА

Бенгази, 8 марта. Ответным огнем Ливийской национальной армии (ЛНА) в окрестностях Триполи были уничтожены 142 наемника так называемого Правительства национального согласия, привезенных на территорию североафриканской страны Турцией. Об этом сообщил глава управления по поддержанию морального духа сил фельдмаршала Халифы Хафтара Халид Махджуб в ходе вчерашней пресс-конференции для СМИ.

Стоит отметить, что военнослужащие ЛНА продолжают придерживаться режима прекращения боевых действий, введенного 12 января после призыва российского президента Владимира Путина остановить кровопролитие в Ливии. Однако в ответ на регулярные провокации террористов, прибывших благодаря Анкаре из сирийского Идлиба, ливийская армия иногда отвечает точечным огнем, убедившись перед этим, что таким образом не пострадает никто из мирного населения Триполи.

По словам Халида Махджуба, главарь ПНС Файез Саррадж и его преступное окружение пытаются всячески скрывать потери в рядах наемников и незаконных вооруженных бандформирований. Тем не менее разведка ЛНА получает данные о ликвидированных террористах из госпиталей ливийской столицы — Триполи. Также представитель сил Хафтара подчеркнул, что джихадисты были переброшены в Ливию Анкарой для того, чтобы попытаться изменить баланс сил, и пополнить живой силой ряды бандитских группировок марионеточного триполитанского «правительства», но все эти усилия турецкой стороны оказались напрасны.

Напомним, Турция по-прежнему продолжает осуществлять военную поддержку ПНС Ливии, поставляя на территорию североафриканской страны не только сирийских террористов, но и различные вооружения и боевую технику. Федеральное агентство новостей в своей публикации раскрыло сеть контрабандных маршрутов, используемых Анкарой для обхода оружейного эмбарго Организации Объединенных Наций.