Первый рельсовый автобус в Анапу запущен в Керчи

Керчь, 8 марта. Первый рельсовый автобус по направлению в Анапу запущен в Керчи. Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось проехать по участку маршрута и показать кадры из салона, на которых запечатлены счастливые пассажиры.

Маршрут первого рельсового автобуса РА2 проходит по Крымскому мосту. Впервые пассажиры железнодорожного транспорта увидели пейзаж с высоты Крымского моста при дневном свете. Поездка занимает ровно 2 часа, за это время автобус преодолевает 144 км. Движение по маршруту будет ежедневным. Перевозчиком выступает «Южная пригородная пассажирская компания».

Кроме Керчи и Анапы рельсобус делает остановки на станции «Тамань пассажирская». Открытие нового маршрута позволяет не только экономить время в пути, но и в целом поможет разгрузить автодорожную сеть.

Генеральный директор «Южной пригородной пассажирской компании» Алексей Ильиных отметил, что на сегодняшний день это самый современный подвижной состав, который может эксплуатироваться на данном маршруте.

«Данный поезд отвечает всем тем требованиям, которые ставятся перед пассажирским пригородным составом. Я думаю, все эти условия вы сможете их оценить. Места продаются по количеству билетов. Вчера определилась вторая остановка — это «Юровская». <...> Данный маршрут не устраивает всех жителей Крыма, поэтому мы рассматриваем возможность минимизировать маршрут, чтобы все крымчане, в том числе из Феодосии и Симферополя, смогли воспользоваться маршрутом», — отметил он.

РА2 разработан для пассажирских перевозок на участках неэлектрифицированных железнодорожных путей и пригородного сообщения. В салоне автобуса 22 сидячих места, также предусмотрены санитарные кабины.

Стоимость проезда до конечной станции составляет 439 рублей. Из Анапы в Тамань можно доехать за 370 рублей, а билет из Керчи в Тамань стоит за 69 рублей.

Председатель комитета Государственного совета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк отметил, что запуск электричек между Керчью и Анапой, а также развитие железнодорожного сообщения положительно повлияют на жизнь полуострова. Он отметил, что что в этом году в Крым по железной дороге проедут 1,7 миллиона человек или около 10% туристов.