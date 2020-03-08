Москва, 8 марта. Пользователи Сети вспомнили забытый проект минивэна Lada Kalina от «АвтоВАЗ». О так и не выпущенном в массовое производство автомобиле рассказали авторы сообщества «Техника из СССР и России» в социальной сети «ВКонтакте».

Впервые модель была продемонстрирована в рамках Тольяттинского автосалона в 2002 году. Автомобиль имел сходства с Hyundai Matrix, Mitsubishi Space Star и Mazda Premacy, но при этом сохранял максимальную степень унификации с другими моделями семейства.

«Минивэн 1120 сначала входил в семейство Калины. Но его габариты и низкая степень унификации по кузову исключали изготовление на конвейере», — говорится в посте тематического паблика.

Проект так и не был реализован из-за экономической нецелесообразности. На рынке отсутствовал необходимый спрос на автомобили повышенной вместимости. По этим причинам проект был заморожен в 2005 году.

Отмечается, что и на сегодняшний день российский автопроизводитель не планирует выпускать автомобили подобного типа. Рынок таких машин в России показывает отрицательную динамику.

Ранее сообщалось, что на Украине стартовала сборка автомобилей Lada. Почти всю модельную линейку «АвтоВАЗ» начали производить на Запорожском автомобильном заводе. Таким образом российский автогигант сможет вернуться на украинский рынок, передавало Федеральное агентство новостей.