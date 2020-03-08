Сирийская армия нашла у боевиков в Идлибе американское и турецкое оружие

Сирийская армия продемонстрировала большое количество различного оружия и боеприпасов, которые она конфисковала в ходе военных операций против террористических организаций в Идлибе за последнее время.

В частности, военные нашли огромное количество разнообразной артиллерии, бронетехники, американских противотанковых ракет TOW, пусковых установок, пулеметов и устройств связи. Также арсенал включал в себя большое количество боеприпасов для различных видов оружия, в дополнение к оборудованию, принадлежащему организации «Белых касок», связанной с террористами.

Большая часть оружия и боеприпасов произведена в США, Турции и Европе.

Ранее сообщалось, что террористы готовили провокации с использованием отравляющих химических веществ в городе Серакиб в Идлибе. Доказательства этого обнаружили сирийские военные. Ими был найден баллон с вытекшей жидкостью, элементы средств химзащиты, а также самодельное взрывное устройство с подведенными проводами. По словам офицера САА, желтое вещество — отравляющий хлор.