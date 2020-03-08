Миро похвалила Муз-ТВ за замену Кудрявцевой на «незамутненную разумом» Бузову

Москва, 8 марта. Блогер Елена Миро высмеяла поющую телеведущую Ольгу Бузову, заявившую о глубоком смысле ее песен.

Смехотворное, по мнению Миро, заявление Бузова сделала во время пресс-завтрака, посвященного предстоящей премии Муз-ТВ. В этом году ее будет вручать не Лера Кудрявцева, а Бузова, что для многих стало сюрпризом.

«Для меня главное — выступать, доносить до людей свой посыл. В моих песнях заложен серьезный, глубокий смысл», — сообщила Бузова.

Миро считает, что ведущую премии решили поменять, потому что народ любит глупых женщин, которые считают себя умными.

«Когда дура догадывается о том, насколько она глупа, -- это скучно. Умная баба -- тоже, в общем-то, не такой уж и фан», — пояснила она в своем ЖЖ.

Бесконечным генератором веселья, по ее словам, являются дуры с «серьезным, глубоким смыслом».

«Стоит такая глупая и страшная бабенка, старательно шепелявит силиконовыми варениками губ, из последних силенок строит из себя умную и красивую, и всем, знаете ли, очень смешно. Тупо ржачно», — подытожила она.

Чтобы не быть голословной, Миро привела строчки из трех популярных песен Бузовой, показав, что Ольга может развлечь слушателя «серьезным, глубоким идиотизмом во всей красе».

Причину замены ведущей премии Елена видит во внешних изменениях Леры Кудрявцевой, которая в конце декабря удалила из груди силиконовые имплантанты. Логика у Миро такая: «Нет сисек — нет микрофона».

«Сменить старую и ставшую унылой без сисек Леру Кудрявцеву на такую незамутненную дуру, как Ольга Бузова, — отличный ход конем!», — заключила она.

Отметим, что Кудрявцеву не предупредили об этой замене. Это оскорбило ее и она решила уйти с Муз-ТВ. После возвращения из отпуска, который Лера проводит на Мальдивах, ведущая намерена официально оформить свои отношения с телеканалом НТВ, где она ведет шоу «Секрет на миллион».