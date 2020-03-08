ЛНА точечным артиллерийским огнем ответила на провокацию чадских наемников ПНС Ливии

Триполи, 8 марта. Военнослужащие Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара нанесли ответный точечный артиллерийский удар по оставшимся наемникам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) из Республики Чад в районе аль-Азизия ливийской столицы — Триполи. Об этом сообщил пользователь с ником @H_010_Y в своем Twitter-аккаунте.

Также местный житель отметил, что террористы устроили провокацию вблизи въезда в аль-Хару, после чего последовал ответный огонь со стороны ЛНА. Стоит отметить, что наемники оккупационного триполитанского режима регулярно обстреливают позиции сил Халифы Хафтара, пытаясь сорвать действующий режим прекращения боевых действий, введенный 12 января, и спровоцировать эскалацию для продолжения кровопролития.

Наиболее агрессивными являются сирийские наемники ПНС, привезенные на территорию североафриканского государства Турцией морем и по воздуху. Кроме того, джихадисты, завербованные Анкарой в Идлибе, терроризируют мирное население Триполи, грабя местных жителей и похищая людей ради получения выкупа. Несмотря на провокационные обстрелы со стороны боевиков незаконных вооруженных бандформирований главаря ПНС Файеза Сарраджа, солдаты ливийской армии продолжают придерживаться перемирия, лишь изредка отвечая точечным огнем по распоясавшимся террористам.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о продолжающейся массовой переброске Турцией террористов из Сирии, которая осуществляется вопреки обязательствам турецких властей, подтвержденных по итогам международной берлинской конференции 19 января. Помимо живой силы Анкара поставляет ПНС различное оружие, боеприпасы и технику в рамках военной помощи марионеточному «правительству» в Триполи. Эта деятельность грубо нарушает эмбарго ООН, введенное в 2011 году.