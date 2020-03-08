Сирия, 8 марта. САА обследовала территорию города Аль-Хула к северо-западу от Хомса. «Хурас ад-Дин» отказалась признать российско-турецкие договоренности от 5 марта. Сотрудники ЦПВС РФ доставили гумпомощь в пригород Алеппо Амирия, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследовали районы города Аль-Хула северо-западнее Хомса; оказывают сопротивление боевикам на юге Идлиба.

«Хурас ад-Дин»: отказалась соблюдать режим тишины в Идлибской зоне деэскалации.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: доставил гумпомощь в пригород Алеппо Амирия.

Провинция Дамаск

Поступают неподтвержденные сведения о гибели одного из высокопоставленных командиров иранского военизированного формирования Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) в Дамаске. По данным новостного портала Fars News, генерал Фархад Дабириа был убит в квартале Сейида Зейнаб на юге столицы. Никаких подробностей о случившемся пока не поступало. Отмечается, что ранее Фархад Дабириа стоял во главе отрядов КСИР, базировавшихся в районе Пальмиры на востоке провинции Хомс.

Провинция Алеппо

Агентство новостей РИА Новости сообщает о том, что в провинцию прибыла очередная партия гумпомощи из РФ. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили гуманитарный груз в пригород административного центра провинции Амирия. Известно, что среди местных жителей были распределены 250 наборов с продовольствием, в которые входили хлеб, сгущенное молоко, чай, мука, рис, гречневая крупа и одеяла. Напомним, западные окрестности Алеппо впервые за последние восемь лет были полностью зачищены от террористов в середине прошлого месяца.

Провинция Хомс

Военный источник в сети Telegram (ogn55) сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) приступила к обследованию местности в районе населенного пункта Аль-Хула к северо-западу от Хомса. По предварительной информации несколько лиц, подозреваемых в причастности к подпольной деятельности в регионе, были задержаны.

Напомним, операция по освобождению северных районов провинции завершилась весной 2018 года. Как известно, более пяти тысяч бывших боевиков урегулировали свой правовой статус с правительством САР, остальные базировавшиеся в Растанском котле радикалы были депортированы на север Сирии.

Провинция Идлиб

Боевики не перестают пренебрегать соблюдением перемирия в Идлибской зоне деэскалации. По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирала Олега Журавлева, за сутки радикалы нарушили введенный 6 марта режим прекращения огня 19 раз.

Более того, появилась информация о том, что лидер группировки «Хурас ад-Дин», связанной с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1*, вслед за «Хайят Тахрир аш-Шам» отказался признать российско-турецкие договоренности от 5 марта, достигнутые по итогам переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава бандформирования Абу Хуммам аш-Шами опубликовал видеозапись с заявлением, в котором он призывает продолжать боевые действия против сирийских войск, а также задействовать террористов-смертников.

Продолжающиеся атаки со стороны боевиков подвигли правительственные силы на ответные действия. Так, по информации Telegram-канала (NovostiDamask), в результате развернувшихся на линии разграничения сил столкновений под контроль САА перешли населенные пункты Аль-Бурейдж и Маарет Мухус в южной части региона. Тем не менее позднее силы САР отступили на исходные позиции.

Между тем появились доказательства неудавшейся провокации боевиков с применением химоружия, о которой представители ЦПВС сообщили еще в минувшую среду. Как передает информагентство РИА Новости, в ходе обследования районов освобожденного ранее города Серакиб был обнаружен баллон с вытекшей жидкостью, средства химической защиты, а также СВУ с подведенными к нему проводами. Удалось установить, что в емкости хранились отравляющие вещества, по предварительным данным, хлор. Напомним, подготовка химатаки пошла не по плану — боевики получили отравление, нарушив герметичность одного из баллонов.

1 Организация запрещена на территории РФ.