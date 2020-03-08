Родившая четвертого ребенка жена Джигана сбежала от мужа из США

Москва, 8 марта. Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова сбежала от мужа из США. Девушка изъявила желание вернуться на родину.

Пользователи Интернета предполагают, что причинами внезапного отъезда послужило чрезмерное употребление Джиганом алкоголя. Недавно рэпер общался с фанатами в Сети, находясь в состоянии опьянения. Артист матерился в присутствии детей и попросил дочь сходить за добавкой спиртного.

Однако сама 31-летняя Самойлова не стала озвучивать истинные причины возвращения, отметив, что ей просто скучно, передают «Дни.ру».

«Тут очень классно, но домой хочется безумно, потому что дом — это дом», — написала она в своем Instagram-аккаунте.

Также девушка заявила, что в США чересчур высокие цены на товары и услуги. Час работы репетитора для ребенка стоит более шести тысяч рублей.

Напомним, недавно у музыканта и его жены появился четвертый ребенок. Позже супруги сделали восьмидневному сыну Давиду обрезание, передавало Федеральное агентство новостей.

Ранее Джиган устроил разборки из-за наркотиков с коллегой по музыкальному цеху, рэпером Гуфом. Во время онлайн-трансляции Джиган назвал Гуфа «сторчавшимся наркоманом» и озвучил угрозы в адрес близких, предостерегая их от употребления запрещенных веществ. Гуф выложил ответ в «сториз» Instagram. По его словам, глупо делать выпады на него, а потом просить «дорожку» или «косячок» в клубе.