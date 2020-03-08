Тело ликвидированного полевого командира ПНС Ливии нашли в Триполи

Триполи, 8 марта. Арабское издание Аfrigate news сообщает об убийстве одного из полевых командиров так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

По сообщениям источников, 7 марта в районе Салах ад-Дин было найдено тело полевого командира одной из группировок Мисураты, подчиняющихся триполитанскому правительству Файеза Сарраджа. Тело Мухаммада Арфиды находилось неподалеку от здания Н4 Салах ад-Дина.

Борьба между различными группировками в Триполи происходит уже довольно продолжительное время, в том числе в вышеуказанном районе. Так, ранее силы Ливийской национальной армии (ЛНА) получили радиоперехват переговоров террористических группировок из Сирии, которые используются Реджепом Тайипом Эрдоганом для ведения боевых действий против ЛНА.

На опубликованной записи разговора слышно, как один из террористов подтверждает сообщения о ликвидации 35 наемников из Сирии, входящих в группировку «Султан Мурад» на направлении Салах ад-Дин в Триполи.

Кроме того, при поддержке боевиков Мисураты «министр внутренних дел» нелегитимного Правительства национального согласия Фатхи Башага пытается усилить свое влияние в Триполи, подавляя «привилегированные» триполийские бандформирования Сарраджа и усиливая позиции боевиков Мисураты.