Тренер «Сельты» рассказал об отличии Смолова от типичного россиянина

Мадрид, 8 марта. Главный тренер испанского футбольного клуба «Сельта» Оскар Гарсия рассказал, что форвард Федор Смолов отличается от типичного россиянина.

«Мы обсуждали вопрос адаптации перед его трансфером. Смолов отличается от типичного россиянина, он экстраверт и отлично говорит по-английски», — приводит слова Гарсии Eldesmarque.com.

Кроме того, главный тренер «Сельты» считает, что Смолову не понадобится много времени на адаптацию, если российский футболист будет сконцентрирован. Гарсия отметил серьезный уровень мастерства форварда. Он выразил надежду, что в ближайшее время результаты Смолова продолжат улучшаться и игрок покажет свою «лучшую версию».

Гарсия признался, что впервые обратил внимание на Смолова еще в 2016 году, когда тренировал австрийский «Зальцбург». Во время игры с «Краснодаром» тренер отметил, что Смолов ― особенный форвард, который действует на другом уровне.

О переходе Смолова в «Сельту» из Виго стало известно в конце января 2020 года. До этого российский форвард защищал цвета московского «Локомотива». Соглашение на аренду 29-летнего форварда рассчитано до конца текущего сезона. Ранее Смолов вывел вперед «Сельту» в выездном матче чемпионата Испании против мадридского «Реала», пишут «Известия».