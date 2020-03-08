Донбасс сегодня: ВСУ возвращаются в районы разведения, украинская БМП взлетела на воздух

Донбасс, 8 марта. В ДНР сообщают об активности ВСУ на участке разведения «Богдановка — Петровское». Взрыв авиабомбы времен ВОВ привел к потерям в ВСУ. Украинский комбриг обдирает подчиненных. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В ЛНР за сутки зафиксирован один обстрел из 82-мм миномета по поселку Калиновка. В субботу вечером киевские силовики подвергли массированному обстрелу поселок на окраине Горловки Зайцево южное. В результате стрельбы из 120-мм минометов повреждены два частных дома. Кроме этого, наблюдатели Народной милиции ДНР фиксируют активность вооруженных формирований Украины на участке разведения «Петровское — Богдановка», несмотря на то, что 5 декабря прошлого года состоялось разведение сил и средств на указанном участке.

В Авдеевке военнослужащие ВСУ устроили пьянку на школьном дворе

Три офицера и два сержанта из 57-й мотопехотной бригады ВСУ устроили дружескую попойку во дворе действующей общеобразовательной школы в Авдеевке. О подробностях рассказал Дмитрий Астрахань, представитель Народной милиции ДНР. Директор школы №5 вызвал патруль военной полиции после того, как обнаружил на школьном дворе пятерых солдат, находившихся в бессознательном состоянии.

В больнице всем бойцам провели медицинское освидетельствование, которое выявило у них острую алкогольную интоксикацию. Уже находясь в медучреждении, двое из них впали в кому, а трое находятся в очень плохом состоянии. В связи с указанным событием подразделение СБУ в Авдеевке проводит рейд по изъятию фальсифицированного алкоголя у подпольных производителей.

В одной из бригад ВСУ выявлена недостача имущества

В подразделениях 57-й мотопехотной бригады ВСУ продолжается инспекционная проверка Минобороны Украины. Как сообщает оборонное ведомство ДНР, проверка выявила крайне низкий уровень тылового обеспечения личного состава, а соответственно, и недостачу военного имущества на складах на сумму более 2 миллионов гривен. Инспекция предупредила комбрига Мишанчука о том, что до 1 мая он должен возместить государству выявленную недостачу. Командиру грозит открытие уголовного производства по статьям «Мошенничество» и «Кража».

Теперь по указанию Мишанчука командиры подразделений бригады собирают с личного состава денежные средства для возмещения убытков. Примечательно, что представители Минобороны приехали в расположение бригады проверять коллективную жалобу личного состава. Теперь бойцам бригады понятно, что жалобой они наказали сами себя. В случае отказа рядовых сдавать деньги командир угрожает лишением выплат за участие в боевых действиях.

Солдаты ВСУ подорвались на авиационной бомбе времен ВОВ

О чрезвычайном происшествии в рядах 93-й механизированной бригады ВСУ рассказал спикер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Источник из состава бригады поделился информацией о том, что во время оборудования фортификационного сооружения группа солдат бригады нашла целую авиационную бомбу, которая пролежала в земле более 75 лет.

Военнослужащие решили вытащить снаряд и попытаться продать его. Привязав опасный предмет к боевой машине пехоты, они тянули его из земли. Бомба не выдержала испытания временем и взорвалась. В результате один неудавшийся предприниматель погиб, еще пятеро ранены. Боевая машина пехоты не подлежит восстановлению. На месте происшествия работает комиссия штаба оперативно-тактической группировки «Север».