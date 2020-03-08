Пугачева отменила традиционный праздник желтых цветов из-за болезни

Москва, 8 марта. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева изменила своей давней традиции и отменила праздник желтых цветов. Певица призналась, что заболела.

Пугачева уже на протяжении 52 лет отмечает праздник желтых цветов каждое первое воскресенье марта. В этот день певица дарит случайным прохожим на улице весенние цветы. Эту традицию подхватили и другие звезды российского шоу-бизнеса.

Однако в этом году Пугачева не смогла отметить традиционный праздник. В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ Примадонна рассказала, что заболела.

«Этот праздник всегда для меня особенный. Настроение у меня отличное, но приболела. Это не коронавирус. Продолжайте мою традицию», ― заявила Пугачева.

Король российской эстрады Филипп Киркоров отметил, что его бывшая супруга давно приучила российских звезд отмечать праздник желтых цветов и радовать поклонников. Артисты продолжают традицию, несмотря на то, что Пугачева праздник пропустила.

«Даже если мы все на гастролях, то отмечаем этот прекрасный праздник. Он влился в нашу артистическую тусовку. Особенно среди тех людей, кто друзья Аллы Пугачевой», ― отметил Киркоров.

Ранее муж Пугачевой юморист Максим Галкин рассказал о непоправимых проблемах со здоровьем своей супруги. По его словам, много лет назад певица приняла участие в Чернобыльском концерте после взрыва на АЭС. Как уточнил Галкин, артистка до сих пор «расплачивается» за ту поездку.