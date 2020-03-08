Ученые предупредили, что использование гаджетов приводит к маразму

Токио, 8 марта. Японские ученые назвали привычки, которые способствует развитию маразма и депрессии.

По данным экспертов, в последние годы люди в возрасте от 30 до 60 лет все чаще жалуются на проблемы с памятью. Оказалось, что виной этому — чрезмерное увлечение смартфонами и компьютерами. Оно фактически превращают мозг в «свалку», и он не справляется с объемами информации. Об этом заявил директор клиники памяти «Окумура» Аюми Окумура. Последствия этого печальные — ранний маразм и депрессия.

Его коллега, профессор-нейрохирург Есикуни Эдагава пояснил, что при перегрузке префронтальной коры в лобной доле головного мозга, которая отвечает в том числе за мышление, память и эмоции, эти функции нарушаются. Происходит снижение когнитивных способностей, человек становится более раздражительным, его настигает разочарование во всем, падает мотивация.

Чтобы избежать этого, нужно обязательно давать мозгу отдых, сокращать время пользования компьютерами и смартфонами, а также хорошо высыпаться. Полезен и краткий 15-минутный сон во время обеденного перерыва.

«Даже если вы садитесь на стул, закрываете глаза, выправляете осанку и сосредотачиваетесь на дыхании в течение 5 минут это эффективно», — цитирует его газета «Известия».

Ранее Фонд общественного мнения провел опрос среди россиян о пользе и вреде использования гаджетов. По итогам исследования выяснилось, что 60% респондентов считают, что гаджеты приносят больше пользы, чем вреда. При этом 69% россиян признались, что не представляют свою жизнь без смартфона, отмечает «Газета.ру».