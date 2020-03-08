Китайские журналисты заявили, что Россия нашла способ «изолировать» турецкие F-16 в Идлибе

Москва, 8 марта. Китайские журналисты заявили, что Москва нашла способ обезвредить турецкие истребители F-16 в сирийской провинции Идлиб, о чем свидетельствует инцидент с истребителем-бомбардировщиком Су-22.

Информационный портал Sina опубликовал материал посвящен анализу происходящего в Идлибе и реакции России, которая, как отмечают авторы, придумала, как грамотно «изолировать» F-16. Перевод статьи предоставила «ПолитРоссия».

Турецкие вооруженные силы регулярно нападали на сирийские самолеты в последние дни. К примеру, недавно был сбит L-39, кроме того, турецкие ВВС уничтожили два Су-24, принадлежащих Сирии. Атаки Анкара осуществляла, как заметили китайские журналисты, самолетами F-16 с помощью ракет AIM-120, дальность которых составляет 105 км. Также в материале указывается, что наведение на цель было осуществлено с помощью самолетов Boeing 737 AEW&C. Получается, что турецкие военные опасались ВКС РФ и проводили операции над Идлибом, не заходя в воздушное пространство Сирии.

Инцидент, который произошел 4 марта с сирийским Су-22, показал, что ситуация в регионе кардинально изменилась. Тогда Су-22 смог уйти от ракеты AIM-120, которую выпустила турецкая сторона. Как считают китайские эксперты, такой маневр был реализован благодаря российскому самолету ДРЛОиУ Ту-214Р, который предназначен для радиотехнической и оптико-электронной разведки.

«На коварную стратегию Турции сирийские войска при поддержке российских ВКС ответили тактикой сдерживания. Россия значительно преумножила свои силы РЭБ в регионе. В первую очередь за счет Ту-214 и Ил-22ПП, которые смогли не только обнаружить приближающиеся турецкие F-16, но и предупредить истребители Сирии», — подчеркивают авторы в материале Sina.

По словам журналистов из Китая, Boeing 737 также стал бесполезен в вопросе мониторинга местности и оповещения ударных истребителей. Это показала в ситуация с российским «Порубщиком», который нарушил работу тактической сети Link 16. Россия, не вступив в открытую конфронтацию с Турцией, очень грамотно нейтрализовала турецкие ВВС в регионе, объясняют обозреватели.

В материале подчеркивается, что «российские ВКС продолжают оказывать воздушную поддержку правительственным войскам Сирии, обрекая тем самым турок и союзные им бандформирования на провал».

«Яркий тому пример – восстановление контроля САА над Серакибом, при этом сирийские войска продолжают продвигаться вглубь провинции, расширяя буферную зону вокруг трассы M-5», — резюмировали китайские авторы.

Напомним, в Идлибе на прошлой неделе произошло резкое обострение ситуации. Об этом пишет «Газета.ru». Боевики, держащие под контролем территорию, развернули широкомасштабное наступление против сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. Сообщалось о гибели 36 турецких военнослужащих. На заседании Совета Безопасности ООН по Идлибу заместитель генсека организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что ООН призывает Россию и Турцию придерживаться достигнутых ранее договоренностей о прекращении огня в Идлибе.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта прибыл в Москву с рабочим визитом. Встреча с главой российского государства Владимиром Путиным прошла в Кремле. Стороны обсудили ситуацию в Идлибе и указали на необходимость ее урегулирования. Президент России подчеркнул, что Москва не всегда согласна с Анкарой по оценкам происходящего в САР, однако в критические моменты найти точки соприкосновения удавалось.

Президент России Владимир Путин 6 марта проинформировал сирийского лидера Башара Асада о договоренностях Москвы и Анкары по Идлибу, которые позволят стабилизировать обстановку в провинции. Президент САР высоко оценил результаты переговоров между главами России и Турции и поблагодарил президента Владимира Путина за помощь в борьбе с терроризмом.