Подробности убийства подростка в Колпинском районе Петербурга появились в СМИ

Санкт-Петербург, 8 марта. Стали известны подробности убийства подростка в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где несовершеннолетний сын судьи застрелил своего друга. СМИ восстановили хронологию событий.

Напомним, происшествие случилось 7 марта на улице Ижорского батальона. Трое подростков праздновали день рождения в трехкомнатной квартире, проводя время за просмотром хоккея.

По данным СМИ, около 9 вечера сын хозяев квартиры взял ружье отца и выстрелил в голову друга, в результате чего тот скончался на месте. Сообщается, что выстрел был произведен в рот.

После этого стрелок вынес тело убитого в подъезд и сбежал. При этом неизвестные пытались замыть оставшиеся следы крови.

Третий мальчик позвонил своему отцу, который вызвал на место трагедии полицию. В квартиру также прибыли глава следственного управления СК Александр Клаус, а позже отец стрелка и его сестра.

На данный момент стрелявший подросток объявлен в розыск, устанавливаются причины произошедшего. По одной из версий, инцидент случился из-за шалости детей. Отмечается, что стрелок и погибший учились в одной гимназии.

Ранее было опубликовано видео с места убийства. Тело убитого было обнаружено прислоненным к стене на седьмом этаже дома. Кроме того, на месте происшествия не обнаружили ружья, из которого был произведен выстрел, передавало Федеральное агентство новостей.