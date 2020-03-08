Громко крича, оппозиция думает, что и доказательств не потребуют. Колонка Голоса Мордора

Недавно нам во всей красе продемонстрировали модель «прекрасной России будущего». Той самой, строительством которой заняты российские оппозиционеры и о которой так любит говорить Алексей Навальный. Правда, пока что продемонстрировали только одну сторону этого замечательного проекта — каким он будет во всем том, что касается информационной политики. Получилось это у господ оппозиционеров случайно, никакая ФСБ их не провоцировала, и центр «Э» тут совершенно ни при чем. Все сами, своими ручками. Я говорю о двух очень неудобных публикациях в издании «Медуза» о деле «Сети» (организация запрещена в России), вернее, о некоторых фигурантах этого дела. И, разумеется, о большом восклицательном знаке, который был поставлен после этих двух публикаций в лесу под Рязанью, где было найдено тело девушки с признаками насильственной смерти. И все говорит о том, что эта девушка — Екатерина Левченко, та самая, о которой рассказала в своих публикациях «Медуза».

Но в данном случае интересно не само дело «Сети» и даже не публикации в «Медузе». Интересна реакция всего этого оппозиционного «коллективного разума» на столь не вовремя появившиеся неудобные факты, которые полностью разрушили ту прекрасную картинку, что они рисовали своими шаловливыми ручками. Оказалось, что такие вроде бы святые для этих людей понятия, как «свобода слова», «информационная открытость» и «уважение к чужому мнению», не значат для них ровным счетом ничего. Конечно, они и раньше демонстрировали подобное. Всем и так прекрасно известна их нетерпимость к иному мнению, особенно если это мнение тех, кто поддерживает существующую в России власть. Тут тебе и проклятия, и обещания «люстраций», и даже обещания «развешивать на столбах». Все по максимуму демократичненько. Но в данном случае все случилось внутри этого замечательного сообщества, без всякой помощи и вмешательства извне.

А начиналось все очень хорошо. Новые «жертвы режима» уже были назначены, и началась их активная раскрутка в информационном пространстве. Наверное, даже не просто раскрутка, а наступление по всем фронтам. Громкие заявления о «невинно осужденных», о признаниях, полученных под пытками, о подброшенных уликах — все абсолютно бездоказательно, видимо, с расчетом на то, что если орать погромче, то и доказательств никто не потребует. Целый ворох писем в поддержку фигурантов дела «Сети» от самых различных профессиональных сообществ — тут тебе и какие-то ученые, художники, режиссеры, учителя и — не поверите — даже какие-то мультипликаторы! Все это говорит только о том, сколько сил и средств было вложено в кампанию и сколько надежд на нее возлагалось. И вот на тебе. Все это накрывается медным тазом, да еще с подачи своего же, родного оппозиционного издательства «Медуза», которое вроде бы связано с беглым вором и убийцей Ходорковским.

Реакция коллективного «пархомбюро» была очень похожа на то, что бывает, когда в отхожее место бросают пачку дрожжей. Адское бурление с обильным выделением зловонных газов. В адрес «Медузы» полетели проклятия, обвинение в том, что оппозиционное издательство, да еще находящееся в Риге, работает на пресловутого «товарища майора», художник Елкин даже нарисовал на эту тему очередную глупую карикатурку. Это все очень напоминало коллективный «осуждамс» времен КПСС, причем не в самые вегетарианские времена. Когда за отход от «линии партии» легко и непринужденно могли поставить к стенке. Как известно, вся эта оппозиционная шушара эти времена очень не любит, а день смерти Сталина для них вообще большой праздник. Но на деле сами они не очень-то и отличаются от тех, кого так ненавидят. Создавалось впечатление, что дай им волю — и эту самую несчастную «Медузу» показательно сожгут на костре, а пепел развеют по ветру, посылая вслед самые страшные проклятия.

Удивительно то, что вот эти же самые люди без конца твердят о том, что в нынешней России нет никакой свободы слова, что инакомыслие преследуется, что политические репрессии стремятся к уровню 1937 года. Я даже не буду говорить о том, что все говорится совершенно открыто, на страницах СМИ и в эфирах радиостанций, которые, к слову, существуют на деньги государственных корпораций. Но стоит только произойти тому, что произошло с делом «Сети» и публикациями «Медузы», эти люди сразу показывают свое истинное лицо. И оказывается, что это даже не лицо, а некий звериный оскал, лютая нетерпимость к инакомыслию и к тому, что идет вразрез с установленной «линией партии». И появляется уверенность, что если, не дай бог, эти персонажи все-таки дорвутся до власти, о любой свободе слова можно будет забыть навсегда. Это вот та самая «прекрасная Россия будущего», главной приметой которой, судя по всему, будут повешенные на столбах инакомыслящие.