Успенская разорвала все контакты с дочерью после скандала

Москва, 8 марта. Исполнительница шансона Любовь Успенская призналась, что разорвала контакты с дочерью Татьяной Плаксиной после ее громкого признания на телевидении. «Королева шансона» объяснила, что решила проучить наследницу.

В программе «Звезды сошлись» на НТВ дочь Успенской Татьяна Плаксина рассказала подробности жизни со своей матерью. Она призналась, что мать запирала ее на ключ и душила. По словам самой Успенской, эти заявления были сделаны под давлением редакторов программы.

После программы Плаксина оправдалась, что редакторы программы заставили ее говорить гадости. Дочь Успенской улетела в США к отцу, забрав полученные за участие в ток-шоу деньги. Мать и дочь даже отписались друг от друга в соцсетях.

«Отношения у нас сейчас никакие, все контакты с дочерью я полностью обрубила. И, надеюсь, это поможет. Потому что, если продолжу как ни в чем ни бывало с ней общаться, это даст Тане надежду, что она может продолжать делать все, что хочет. Первые плоды уже вижу», ― рассказала Успенская.

Ранее Успенская заявила, что находится в прединсультном состоянии. Певица призналась, что очень болезненно переживает семейный конфликт. Кроме того, стало известно, что Плаксина может принять участие в съемках новых телевизионных передач, посвященных ее отношениям с матерью. В США за ней «охотятся» стрингеры, нанятые российскими телевизионщиками. Девушке предложили 1 млн рублей за резонансное интервью о матери.