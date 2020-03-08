Житель Волгограда избил жену и обезобразил лицо осколками бутылки

Волгоград, 8 марта. 28-летний мужчина напал на свою супругу и обезобразил ее лицо осколками разбитой бутылки в Волгоградской области.

Ужасный инцидент произошел в Урюпинском районе Волгограда. Мать пострадавшей женщины рассказала, что в злополучный день трагедии была в медучреждении, а когда вернулась домой, то увидела в подъезде лужу крови. Она вошла в жилище и увидела, что лицо дочери изрезано и представляет одно сплошное кровавое месиво.

По версии правоохранителей, муж устроил своей супруге сцену ревности около подъезда. Сначала мужчина ушел, но потом вернулся и стал избивать женщину. Он разбил бутылку, которую держал в руках, и нанес осколками несколько ударов в область лица.

Правоохранители задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело. Если его вина будет доказана, то ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Липецке 35-летний мужчина в ходе семейной ссоры напал с ножом на жену с детьми и поджег квартиру, передает телеканал «360».